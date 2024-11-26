"السديس" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة إعلان الميزانية التي حققت تطلعات المواطن

وأضاف أن الحرمين الشريفين قد حظيا دائمًا وأبدًا بنصيب وافر من ذلك العطاء الزاهر، وهذا دليل على حرص القيادة الرشيدة على الحرمين الشريفين إعمارًا وتطويرًا، عنايةً وتطهيرًا، ولا غرو في ذلك ، فالحرمان ميزتنا والمسجدان الشريفان خصوصيتنا، وهما منطلق رسالتنا الإسلامية التي تنضح خيرًا ورحمة وعدلاً وتسامحًا لعموم البشرية"، مشيرًا إلى أن لهما عند خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - عطاءً ممنوحًا ودعمًا مستمرًا، وتوفيرًا لأفضل الخدمات لقاصديهما.