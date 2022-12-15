أرامكو السعودية وتوتال إنيرجيز تعتزمان إنشاء مجمع بتروكيميائيات في المملكة

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر: "عززنا علاقتنا طويلة الأمد مع شركة توتال إنيرجيز من خلال هذا المشروع المهم، الذي يمثّل فرصة لنا لعرض إمكانات التقنية المتطورة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية، والتي تدعم الاقتصاد الدائري، ومن خلال هذا التعاون نسعى إلى توسيع سلسلة القيمة عبر إنتاج مواد كيميائية عالية القيمة، بكفاءة أكبر من أي وقت مضى، والإسهام في تسريع التطور الصناعي بالمملكة".