"دهانات الجزيرة" تدشن حضورها في معارض شركة "ساكو"

أعلنت "دهانات الجزيرة" الشركة الرائدة في صناعة الدهانات والألوان والحلول الإنشائية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تدشين حضورها الرسمي في فروع مختارة من معارض شركة ساكو. ويأتي هذا التعاون ضمن خطط التوسع التي تنتهجها الشركة لتعزيز تجربة عملائها من خلال تهيئة بيئة تسوّق مريحة وملهمة تجمع بين الدهانات والحلول الإنشائية المبتكرة، وكافة الأدوات ومستلزمات المنزل من أثاث داخلي وخارجي، تحت سقف واحد.
يمنح هذا التوسع زوّار معارض ساكو الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة تجربة تسوّق متكاملة تجمع بين تشكيلات متنوعة من الدهانات العصرية والحلول الإنشائية المبتكرة، إلى جانب تشكيلات الأثاث ومستلزمات المنزل. ويأتي هذا التعاون بين "دهانات الجزيرة"وشركة ساكو كخطوة نحو تقديم حلول شاملة تُلبّي تطلعات السوق، وتُسهم في إثراء تجربة العميل، وتمكينه من إنجاز كافة احتياجاته في يوم واحد ومن مكان واحد.
وعن هذا التعاون، أوضح الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح الرئيس التنفيذي لشركة "دهانات الجزيرة"، قائلاً: "تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيتنا الهادفة إلى توسيع نطاق حضور منتجاتنا من خلال فروع مختارة لساكو، بما يتيح لنا تعزيز تجربة العميل عبر تقديم حلول لونية وإنشائية ترتكز على الجودة العالية والاستدامة والابتكار في بيئة تسوّق متكاملة تجمع كل ما يحتاجه المنزل تحت سقف واحد"، مما يجسّد التزام الشركة الدائم بتلبية احتياجات عملائها، وحرصها على الإسهام في تحسين جودة حياتهم.
تواصل "دهانات الجزيرة" ريادتها في الابتكار والتطوير بهوية سعودية أصيلة، وفهم عميق لاحتياجات السوق، كونها شركة وطنية تنبع من أرض هذا الوطن. ومن خلال إنتاجها لأجود المنتجات في قطاع الدهانات والحلول الإنشائية المبتكرة، تُرسّخ مكانتها كخيار أول لكل من يبحث عن التميّز والجودة.
عن "دهانات الجزيرة"
أُسست «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصصة في تصنيع وإنتاج وتصدير دهانات عالية الجودة، وفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي، ونجحت الشركة على مدى العقود الماضية في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإنتاج يتخطى 500,000 طن سنوياً، وأكثر من 1000 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.