"دهانات الجزيرة" تدشن حضورها في معارض شركة "ساكو"

يمنح هذا التوسع زوّار معارض ساكو الشركة الرائدة في مجال تجارة التجزئة تجربة تسوّق متكاملة تجمع بين تشكيلات متنوعة من الدهانات العصرية والحلول الإنشائية المبتكرة، إلى جانب تشكيلات الأثاث ومستلزمات المنزل. ويأتي هذا التعاون بين "دهانات الجزيرة"وشركة ساكو كخطوة نحو تقديم حلول شاملة تُلبّي تطلعات السوق، وتُسهم في إثراء تجربة العميل، وتمكينه من إنجاز كافة احتياجاته في يوم واحد ومن مكان واحد.