"موانئ" و"سرك" توقِّعان اتفاقية شراكة في مجال الاستدامة البيئية البحرية

أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير "سرك" اليوم الأربعاء اتفاقية لتعزيز الاستدامة البيئية، والحفاظ على سلامة البيئة البحرية، من خلال التعاون المشترك في إنشاء مرافق لاستقبال وإعادة تدوير النفايات، ودعم مكافحة الانسكابات الزيتية.
وقّع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للموانئ نائب الرئيس للرقابة والسياسات والتشريعات الكابتن يوسف بن محمد الحصان، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" عبدالرحمن بن محمد العبيد، بحضور رئيس "موانئ" عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لمجموعة "سرك" زياد بن محمد الشيحة، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر السعودي البحري، المنعقد بمدينة الدمام في الفترة من "20-21" سبتمبر للعام الجاري 2023م، برعاية وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وافتتحه رئيس الهيئة العامة للموانئ.
وتعزز الاتفاقية من أفق الشراكة المتميزة بين "موانئ" و"سرك"؛ بما يسهم في الاستدامة وتعظيم أثر البيئة البحرية، وبناء قطاع بحري مستدام؛ يعزز مكانة السعودية كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث (آسيا وأوروبا وإفريقيا)، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.
وتسعى الاتفاقية إلى تحقيق أهداف عدة، تشمل استدامة إعادة تدوير النفايات بأنواعها كافة من السفن، ودعم عمليات الاستجابة، ومكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة للبيئة البحرية، إضافة إلى التعاون المشترك في أعمال المراقبة عن طريق الأقمار الصناعية، والنمذجة، والمحاكاة، وحلول تقنيات المراقبة بالأقمار الصناعية؛ للمحافظة على البيئة البحرية.
كما تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون لإيجاد حلول فعالة لإدارة النفايات البحرية، والحفاظ على البيئة البحرية، والعمل على زيادة الحوافز الاقتصادية والاستثمارية للفرص القادمة من حاضنات ومشاريع الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.
كما تعمل "موانئ" على تفعيل استراتيجية بيئية للقطاع البحري والموانئ. وستعزز الاتفاقية من حرص "موانئ" على تبنِّي الاستدامة والتقنيات الحديثة والحلول الذكية، والإجراءات الفعالة التي تتخذها للحفاظ على البيئة البحرية.
يُذكر أن "موانئ" تعد الشريك الاستراتيجي للمؤتمر السعودي البحري الذي تستضيفه مدينة الدمام هذا العام 2023م في نسخته الرابعة؛ بهدف دراسة آفاق التنمية والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية 2030، بمشاركة مجموعة من المتخصصين في قطاعَي النقل البحري واللوجستيات بالسعودية. وتحرص الهيئة خلال مشاركتها بالمؤتمر على عرض الخدمات والفرص الكبيرة التي يوفرها القطاع البحري، وكذلك الإمكانات اللوجستية، فيما تستقبل في جناحها الرواد والمتخصصين في قطاعات النقل البحري والشحن واللوجستيات على المستويَين المحلي والعالمي؛ للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الموانئ السعودية من تطور وتحديث في الأنظمة البحرية.
كما تشارك "موانئ" في إثراء جلسات النقاش بالمؤتمر، من خلال نائب الرئيس للتحول الرقمي والخدمات المشتركة ماجد المالك، الذي يتناول في الجلسة السابعة تطوُّر البنية التحتية الرقمية لسلاسل التوريد البحرية.