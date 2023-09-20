"موانئ" و"سرك" توقِّعان اتفاقية شراكة في مجال الاستدامة البيئية البحرية

يُذكر أن "موانئ" تعد الشريك الاستراتيجي للمؤتمر السعودي البحري الذي تستضيفه مدينة الدمام هذا العام 2023م في نسخته الرابعة؛ بهدف دراسة آفاق التنمية والاستثمار، بما يتماشى مع رؤية 2030، بمشاركة مجموعة من المتخصصين في قطاعَي النقل البحري واللوجستيات بالسعودية. وتحرص الهيئة خلال مشاركتها بالمؤتمر على عرض الخدمات والفرص الكبيرة التي يوفرها القطاع البحري، وكذلك الإمكانات اللوجستية، فيما تستقبل في جناحها الرواد والمتخصصين في قطاعات النقل البحري والشحن واللوجستيات على المستويَين المحلي والعالمي؛ للتعرف على أحدث ما وصلت إليه الموانئ السعودية من تطور وتحديث في الأنظمة البحرية.