أكثر من 60 فعالية تجذب زوّار الباحة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك

وشهدت الفعاليات إقبالًا كثيفًا من السكّان والزوّار في جميع المواقع التي خصّصتها الأمانة لاحتضان برامج العيد السعيد، التي اتّسمت بالتنوع لتناسب مختلف الفئات العمريّة، والمزج فيما بين الموروث المحلي، والعروض الفلكلورية، والمسابقات الترفيهية، والفرق الاستعراضية.