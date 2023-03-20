بالفيديو.. "حميد": رعاية الملك سلمان للمسابقات القرآنية تؤكد عنايته بالقرآن الكريم

أكد المتسابق عبدالله محمد صالح حميد المشارك في الفرع الرابع من المدينة المنورة، أن "رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لهذه المسابقة المحلية تعني لنا الكثير، وتؤكد عناية ورعاية المملكة للقرآن الكريم وحفاوتها وتكريمها للحفظة والحافظات من أبناء وبنات المملكة، فجزاهم الله خيرًا ووفقه لبذل المزيد من الجهود".
جاء ذلك خلال فيديو وثقته الصحيفة خلال مشاركته في مسابقة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ24، والتي تأتي برعاية خادم الحرمين الشريفين، وتنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم.
وقال "حميد": إن رعاية الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لهذه المسابقة المحلية تعني لنا الكثير وتؤكد وحفاوته وتكريمه لأهل القرآن من أبناء وبنات المملكة، معبرًا عن سروره الكبير، وفرحته البالغة بوجوده مع نخبة من أبناء البلد الذين يحملون في صدورهم كتاب الله الكريم.
وذكر "حميد" موقفًا استوقفه عند وصوله إلى مقر انعقاد التصفيات النهائية بمدينة الرياض قادمًا من المدينة المنورة؛ حيث التقى حينها بأحد المشاركين في المسابقة كان يعبّر عن فرحة وصوله وما وجدنا من حفاوة عالية المستوى وضيافة ملكية كريمة إلى أن قال: "الحمد لله إنني حفظتُ القرآن"، مشيرًا إلى أن هذه الدولة المباركة تكرّم القرآن وأهل القرآن.
وأضاف "حميد" أنه عكف على مراجعة القرآن الكريم طيلة الأشهر الماضية؛ لقوة التنافس بين المشاركين في المسابقة المحلية، داعيًا الله -جل وعلا- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان خيرًا على عنايتهم ورعايتهم لحفظة كتاب الله.