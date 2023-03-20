بالفيديو.. "حميد": رعاية الملك سلمان للمسابقات القرآنية تؤكد عنايته بالقرآن الكريم

وذكر "حميد" موقفًا استوقفه عند وصوله إلى مقر انعقاد التصفيات النهائية بمدينة الرياض قادمًا من المدينة المنورة؛ حيث التقى حينها بأحد المشاركين في المسابقة كان يعبّر عن فرحة وصوله وما وجدنا من حفاوة عالية المستوى وضيافة ملكية كريمة إلى أن قال: "الحمد لله إنني حفظتُ القرآن"، مشيرًا إلى أن هذه الدولة المباركة تكرّم القرآن وأهل القرآن.