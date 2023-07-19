بالصور.. "سبق" تزور محمية "الضبان".. وتكشف خفايا علاقتها بالعقرب و"الكولسترول" والماء

وعن تكاثر الضبان، قال: "بعد توثيق حياة الضبان بالكاميرات؛ فإن الضبان تحتاج إلى حرارة مرتفعة لكي ينشط التزاوج بينها، ويكون في وقت "الكنة"، في شهر أبريل، وقد يتأخر قليلًا، وهو وقت الذروة لخروج جميع الضبان للتزاوج، وبعد ١٥ يومًا تضع الأنثى البيض داخل الجحر أو تقوم بدفنه وتركه، وتذهب إلى جحر آخر، ولا تعود إليه، وتُنتِج حتى ٥٥ بيضة، وبعد شهرين يبدأ الفقس، وتخرج الصغار من جحر الأم مباشرة، وخلال أسبوع لا يبقى أي صغير داخل الجحر، ولا تحتاج الصغار لمساعدة أمها؛ إذ تقوم الصغار بحفر مكان تخرج منه بنفسها".