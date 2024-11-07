إحباط تهريب 170 كجم قات في جازان و126,801 قرصًا محظورًا بعسير
تمكنت الجهات الأمنية من منع تهريب 170 كجم قات في جازان، وإحباط تهريب 126,801 قرصًا محظورًا في عسير.
وفي التفاصيل، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبه (170) كيلوجرامًا من نبات القات، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي الواقعة الأخرى، أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير تهريب (126,801) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي بمحافظة الفرشة، وجرى تسليمها لجهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.