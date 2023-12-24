مكة المكرمة.. "ترشيد" تطلق أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني قصر الضيافة

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع يبلغ حوالي 20 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى أكثر من 12 مليون كيلو واط ساعة سنويًا، أي بنسبة خفض مقدرة بـ 37% تقريبًا، إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ فإن نسبة التوفير المتوقعة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 12 ألف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي 4 ألاف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 71 ألف شتلة سنويًا.