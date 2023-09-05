فتش عن "القبة".. موجة حر قاسية تضرب أنحاءً من المملكة أياماً وتتركّز غداً

دخلت مناطق النصف الشمالي من الأرض بما فيها المملكة السعودية في اليوم الأول من سبتمبر فصل الخريف الذي يستمر إلى نهاية نوفمبر؛ حيث تتخلل خلال هذه الفترة تغيرات تدريجية على توزيع الأنظمة الجوية، وينعكس ذلك على انخفاضٍ بطيءٍ في درجات الحرارة في أغلب المناطق.