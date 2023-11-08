طوله 3 أمتار.. السيطرة على تمساح في أحد شوارع القطيف بالشرقية

تمكنت فِرَق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من السيطرة على تمساح في أحد شوارع محافظة القطيف، بعد بلاغ تَلَقّته من أحد الأشخاص يفيد فيه بمشاهدة تمساح يتجول في أحد الشوارع.