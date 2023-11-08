طوله 3 أمتار.. السيطرة على تمساح في أحد شوارع القطيف بالشرقية

تمكنت فِرَق الإنقاذ التابعة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، من السيطرة على تمساح في أحد شوارع محافظة القطيف، بعد بلاغ تَلَقّته من أحد الأشخاص يفيد فيه بمشاهدة تمساح يتجول في أحد الشوارع.
وعلى الفور، هرعت فِرَق الإنقاذ إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على التمساح الذي يبلغ طوله حوالى 3 أمتار باستخدام شباك معدنية خاصة، وتم نقله إلى مركز متخصص لإعادة تأهيله وإعادته إلى موطنه الطبيعي.
من جانب آخر أغلقت بلدية محافظة القطيف، الحديقة التي هرب منها التمساح بالمحافظة احترازيًّا، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع شرطة المحافظة؛ وذلك بعد السيطرة على التمساح وقامت البلدية بتفقد المنطقة للتأكد من عدم وجود حيوانات أخرى شاردة من ذات الحديقة.