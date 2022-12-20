حتى 8 يناير ... تحدي "سمارتاثون" يواصل استقبال الراغبين في الالتحاق بمنافساته

كما يهدف التحدي إلى تحفيز وتطوير المواهب والكفاءات في مجالات المُدن الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي، والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث يستهدف علماء البيانات وممارسي تقنيات الذكاء الاصطناعي والطلاب حول العالم، بجوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال.