حتى 8 يناير ... تحدي "سمارتاثون" يواصل استقبال الراغبين في الالتحاق بمنافساته

يواصل تحدي "سمارتاثون" تحت عنوان "تحدي المدن الذكية", الذي دُشن خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية استقبال الراغبين في الالتحاق حتى الثامن من يناير 2023م، وذلك بالشراكة الإستراتيجية بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، وأمانة منطقة الرياض.
ويهدف التحدي الذي سيقام- افتراضياً- إلى تطوير حلول حديثة لتحسين المشهد الحضري بمُدن المملكة، والتوصل إلى حلول تقنية تُسهم في الكشف عن مظاهر التشوه البصري والحد منها، والاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية لإيجاد الحلول باستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي.
كما يهدف التحدي إلى تحفيز وتطوير المواهب والكفاءات في مجالات المُدن الذكية والبيانات والذكاء الاصطناعي، والارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على البيانات، حيث يستهدف علماء البيانات وممارسي تقنيات الذكاء الاصطناعي والطلاب حول العالم، بجوائز يصل مجموعها إلى مليون ريال.
ويمكن للراغبين في الالتحاق بمنافسات التحدي التسجيل والاطلاع على المعلومات عبر الرابط .