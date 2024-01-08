"عيالي فداها" تتصدر قائمة الأعمال.. فوز "الحرس الوطني" بجائزة التميز الإعلامي

فازت وزارة الحرس الوطني -ممثلة في مركز الاتصال والإعلام- بجائزة التميز الإعلامي 2023، في نسختها الرابعة، من بين أكثر من 3500 مشاركة، وتَصدر العمل الإبداعي فيديو "عيالي فداها" قائمة الأعمال، والذي تم نشره في اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.
وتم إعلان فوز "عيالي فداها" خلال حفل الجائزة المقام في فندق الفورسيزون بالرياض بحضور وزير الإعلام سلمان الدوسري، وبحضور عدد من الأمراء والمسؤولين.
من جهته، قال المستشار الإعلامي لوزير الحرس الوطني المشرف العام على مركز الإعلام والاتصال رائد بن سعد المطيري: إن جائزتنا الحقيقية التي نتباهى بها كل يوم؛ هي وجود قائدنا وداعمنا الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وبفضله -بعد الله- حققنا المركز الأول ونِلنا جائزة التميز الإعلامي عن جدارة واستحقاق؛ مؤكدًا أن مركز الاتصال والإعلام يضم شبابًا وشابات سعوديين هم الوقود الحقيقي لهذه الأعمال، وسنواصل العمل والإبداع في المراحل القادمة.
يُذكر أن جائزة التميز الإعلامي جائزة سنوية تحتفي بالأعمال الإعلامية الإبداعية في مختلف المناسبات الوطنية والمجالات، وتُكَرّم الشخصيات ذات البصمات والجهود النوعية، وتأتي الجائزة في نسختها الرابعة بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية.