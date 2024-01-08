"عيالي فداها" تتصدر قائمة الأعمال.. فوز "الحرس الوطني" بجائزة التميز الإعلامي

من جهته، قال المستشار الإعلامي لوزير الحرس الوطني المشرف العام على مركز الإعلام والاتصال رائد بن سعد المطيري: إن جائزتنا الحقيقية التي نتباهى بها كل يوم؛ هي وجود قائدنا وداعمنا الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وبفضله -بعد الله- حققنا المركز الأول ونِلنا جائزة التميز الإعلامي عن جدارة واستحقاق؛ مؤكدًا أن مركز الاتصال والإعلام يضم شبابًا وشابات سعوديين هم الوقود الحقيقي لهذه الأعمال، ‏وسنواصل العمل والإبداع في المراحل القادمة.