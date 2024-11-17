"نحمي حدودنا".. "الصناعات العسكرية" راعيًا استراتيجيًّا للملتقى البحري السعودي الدولي الـ3

وستقوم شركة "SAMI" من خلال جناحها باستعراض مجموعة من المنتجات والأنظمة الدفاعية المبتكرة والشاملة في قطاعي الأنظمة البحرية والإلكترونيات المتقدمة؛ حيث ستقوم الشركة باستعراض نظام إدارة القتال "حزم"، أحد منتجات شركة سامي نافانتيا، وهو أول نظام سعودي لإدارة القتال؛ حيث يدمج أحدث التقنيات للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية، والتحت سطحية، والحرب الإلكترونية؛ مما يعزز ضمان الأمن البحري في حماية الحدود البحرية للمملكة. كما ستعرض الشركة نظام التحكم في مركبة بحرية سطحية غير مأهولة والذي يتميز بقدرته على تشغيل المركبة -عن بُعد- من خلال وحدة التحكم الأرضية، وهو نظام تم تطويره في المملكة بالتعاون بين شركة SAMI والقوات البحرية الملكية السعودية، إلى جانب ذلك ستبرز SAMI قدراتها في خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للأنظمة القتالية لتعزيز توافرها وأدائها على مدار دورة حياة السفينة.