أكثر من 220 ألف مستفيد .. "صحة الشرقية" تختتم حملتها التوعوية "صحتك في رمضان"

اختتمت صحة الشرقية، حملة صحتك في رمضان بنسختها الرابعة والتي هدفت إلى توعية المجتمع بأهمية الالتزام بالعادات والأساليب الصحية خلال شهر رمضان، لتناول الوجبات الغذائية للصائمين واتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية.
واستهدفت الحملة جميع شرائح المجتمع وأصحاب الأمراض المزمنة، حيث تضمنت إقامة أركان توعوية وتثقيفية حول الصحة في رمضان وتوزيع هدايا صحية للمستفيدين، إضافة إلى تفعيل الحملة إلكترونياً عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصحة الشرقية ونشر رسائل توعوية عبر الشاشات العملاقة بالشوارع والشركات والمستشفيات والأماكن العامة.
وأوضح مدير العلاقات العامة والتواصل مطلق الجلعود، بأن الحملة شملت أربعة مسارات، منها مسار المجمعات التجارية والتي احتوت على أركان توعوية للتثقيف الصحي وتقديم فحوصات العلامات الحيوية لزوار المجمع وقد نجحت في تقديم خدماتها لأكثر من 200 ألف مستفيد، أما في مسار المجالس الرمضانية، فقد قدمت الحملة التوعية الصحية وفحوصات الضغط والسكر إلى 20 ألف مستفيد من خلال عدة مجالس في مختلف محافظات المنطقة.
فيما بلغ عدد الحالات التي تم اكتشافها 220 حالة، وفي مسار الأماكن العامة قامت الفرق التطوعية البالغ عددهم 20 ألف متطوع بزيارة مختلف المحافظات، وقدم أعضاؤها التوعية الصحية والفحوصات اللازمة للمستفيدين، كما تم توزيع ملصقات احتوت على باركود يحمل مواد توعوية وتثقيفية صحية، وفيما يخص المسار الإلكتروني فقد تجاوز عدد المشاهدات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من ٥ ملايين مشاهدة.
وأشار الجلعود، أن الحملة شملت عدة محافظات (الخبر والدمام والجبيل والقطيف وسيهات والأحساء والظهران والنعيرية والخفجي وبقيق وعريعرة وصفوى)، وتضمنت جولات ميدانية في المراكز التجارية ووجود أركان للتوعية والتثقيف بالصحة في رمضان، كما تمت مشاركة الحملة ضمن مسارات التوعية بالفعاليات الرمضانية المقامة في المنطقة كفعاليات سوق الحب، وموسم رمضان وغبقة الخبر.
ونوه بجميع الجهود المبذولة من الجهات الحكومية والجمعيات التي ساهمت في إنجاح مخرجات الحملة، إلى جانب جهود ودعم الجهات الإعلامية والإعلاميين المشاركين في حملة صحتك في رمضان 2024م، تلك الجهود القيمة الهادفة إلى تنمية وتطوير البرامج التوعوية الصحية في مختلف المجالات عبر الوسائط الإعلامية المتنوعة.