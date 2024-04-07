أكثر من 220 ألف مستفيد .. "صحة الشرقية" تختتم حملتها التوعوية "صحتك في رمضان"

فيما بلغ عدد الحالات التي تم اكتشافها 220 حالة، وفي مسار الأماكن العامة قامت الفرق التطوعية البالغ عددهم 20 ألف متطوع بزيارة مختلف المحافظات، وقدم أعضاؤها التوعية الصحية والفحوصات اللازمة للمستفيدين، كما تم توزيع ملصقات احتوت على باركود يحمل مواد توعوية وتثقيفية صحية، وفيما يخص المسار الإلكتروني فقد تجاوز عدد المشاهدات والظهور في مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من ٥ ملايين مشاهدة.