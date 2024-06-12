"صحتي تتحسن بفضل الله".. لحظة عودة فنان العرب إلى منزله بعد رحلة علاج بالخارج

وقالت مذيعة "العربية" سارة دندراوي: بعد رحلة علاجية من سرطان البروستاتا في باريس، عاد فنان العرب محمد عبده ونوّر منزله في جدة، ومع خبر عودته بالسلامة والفرحة التي نشرها الخبر بين محبيه؛ رأينا مفاجأة من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي سالم الهندي، الذين احتفلوا مع "أبو نورة" بيوم ميلاده الموافق 12 يونيو، مع "تورتة" تحمل صورته وعبارة "كل عام وأنت بخير فنان العرب".