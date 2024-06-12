"صحتي تتحسن بفضل الله".. لحظة عودة فنان العرب إلى منزله بعد رحلة علاج بالخارج
بثت قناة "العربية" لقطات تُظهر لحظة عودة فنان العرب محمد عبده إلى منزله في جدة، بعد رحلة علاج بالخارج من مرض السرطان، وقد طمأن الفنان محبيه عن صحته.
وقالت مذيعة "العربية" سارة دندراوي: بعد رحلة علاجية من سرطان البروستاتا في باريس، عاد فنان العرب محمد عبده ونوّر منزله في جدة، ومع خبر عودته بالسلامة والفرحة التي نشرها الخبر بين محبيه؛ رأينا مفاجأة من شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات ورئيسها التنفيذي سالم الهندي، الذين احتفلوا مع "أبو نورة" بيوم ميلاده الموافق 12 يونيو، مع "تورتة" تحمل صورته وعبارة "كل عام وأنت بخير فنان العرب".
وتفاعل فنان العرب بفرح مع الموقف مقدمًا الشكر لكل محبيه.
وقال "الهندي": "اليوم نحن سعداء جدًّا بالتقائنا بالحبيب أبو عبدالرحمن، وفرحون بعودتك إلينا بالصحة والعافية، وصحتك زينة الحمد لله، واليوم عيد ميلادك، عقبال العمر كله إن شاء الله".
ورد فنان العرب: "أنا صحتي بتتحسن بفضل الله، ثم بفضل دعائكم واهتمامكم.. وجيتكم ليا تعطيني دفعة كبيرة جدًّا جدًّا لأرجع لحالتي الطبيعية، وممارسة الفن وليالينا الجميلة والحفلات".