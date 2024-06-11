"الخطيب" يلتقي المبتعثين بالجامعات الإسبانية في التخصصات النادرة للسياحة والضيافة

الْتقى وزير السياحة أحمد الخطيب، نخبة من المبتعثين والمبتعثات إلى الجامعات الإسبانية في التخصصات النادرة والنوعية في السياحة والضيافة ومنها التخطيط للمدن السياحية.
وعبّر الخطيب عن فخره وثقته الكاملة بالمبتعثين؛ مؤكدًا الالتزام بتمكينهم لتحقيق أهداف المملكة بأن تكون في مقدمة الوجهات السياحية العالمية.
ومن جانب آخر الْتقى الخطيب بوزير السياحة البرازيلي السيد سيلسو سابينو، وناقشا سبل تعزيز التعاون في المجال السياحي بين البلدين الصديقين وأولويات الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين في القطاع السياحي؛ وذلك على هامش الدورة 121 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة.