مجموعة القريان تبدأ في أعمال مشروع تنظيم ومعالجة عشوائيات حي الجامعة بجدة بمساحة 3.8 مليون متر مربع

انطلقت مجموعة القريان في أعمال مشروع إزالة عشوائيات حي الجامعة ضمن مشروع تنظيم ومعالجة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة بعد ترسية المشروع من أمانة جدة ممثلة في شركة جدة للتنمية العمرانية والتطوير، حيث تبلغ مساحة مشروع حي الجامعة 3,830,680 متراً مربعاً.
وتواصل مجموعة القريان دورها التنموي الهام من خلال تخصصها في مجال إعادة التدوير والتفكيك والإزالة، مستندة على خبراتها المتراكمة الممتدة لأكثر من ثلاثة عقود التي تكللت بفوز المجموعة بأفضل شركة في الشرق الأوسط في قطاع إعادة تدوير المعادن لـثلاثة أعوام على التوالي 2021,2020,2019 ، حيث تستخدم المجموعة أفضل الطرق المتاحة وأحدث التقنيات وتطبيق أفضل المعايير والمواصفات العالمية بالتعاون مع الشركاء العالميين.
وتشتهر المجموعة بإمكاناتها الواسعة في تنفيذ المشاريع المتكاملة، حيث تقدم خدمات فريدة واستثنائية في قطاع إعادة التدوير، وأنجزت مجموعة من المشاريع الاستراتيجية التي تمت بنجاح منقطع النظير خلال العقود الماضية، كما وتلتزم مجموعة القريان دائماً بتسليم المشاريع مع أقصى درجات رضا العميل، وباتباع أدق المعايير، حيث تكمن قوة المجموعة في التزامها وقدرتها على تسليم المشاريع عالية الجودة في وقت قياسي من أجل تحقيق رضا عملائها من الشركات والعلامات التجارية الرائدة في المملكة.
كما وتمتلك المجموعة المعرفة الكاملة بكافة حلول التدوير من التفكيك والفصل والتجهيز والمعالجة، حفاظاً على البيئة وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وتتنوع أعمال المجموعة لتشمل مجالات خدمات النقل والدعم اللوجستي، ومشاريع الإزالة والهدم، التي تحتاج إلى دراية ومعارف هندسية متنوعة.
. إضافة إلى روح الابتكار والتجديد في الأعمال الهندسية التي تلبي التطلعات، الأمر الذي منح المجموعة مرونة كبيرة في توفير بيئة عمل احترافية خبيرة قادرة على تنفيذ خطط واستراتيجيات المجموعة بكفاءة عالية لتخدم توجه المملكة في "رؤية 2030"، حيث يعد قطاع إعادة التدوير مستهدفاً رئيساً في جميع مشاريع المملكة الاستراتيجية.
كما وتحرص المجموعة على تلبية تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف إعادة التدوير الطموحة لرؤية المملكة 2030، والإسهام في تعزيز دور مبادرة السعودية الخضراء برفع نسبة استبعاد النفايات عن المرادم إلى 94 % بحلول عام 2035، بالإضافة إلى حرص المجموعة على الاستثمار في الاقتصاد الدائري الواعد في المملكة، والذي يساهم في رفع الناتج المحلي لأكثر من 37 مليار ريال ورفع جودة الحياة، وذلك من خلال العمل مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص، كما وتحرص المجموعة على المساهمة في برنامج المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في سبيل تطوير قطاع إدارة النفايات الوطني وإيجاد قاعدة بيانات وخط أساس مُعتمد لتنفيذ الخطط الفنية والاقتصادية المتكاملة لخفض التكلفة البيئية المترتبة على المملكة من منظومة إنتاج وإدارة النفايات.
وتدرك مجموعة القريان أهمية الحفاظ على ريادتها وبصمتها المميزة في إدارة وتنفيذ كبرى مشاريع إعادة التدوير الحكومية منها والخاصة، وتتطلع المجموعة بشكل كبير لتحقيق الإنجازات والتقدم والارتقاء في استراتيجية عمل مرنة تؤسس لريادتها الشاملة في قطاع إعادة التدوير إقليمياً ودولياً.