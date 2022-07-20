مجموعة القريان تبدأ في أعمال مشروع تنظيم ومعالجة عشوائيات حي الجامعة بجدة بمساحة 3.8 مليون متر مربع

كما وتحرص المجموعة على تلبية تطلعات وتوجهات القيادة الرشيدة بتحقيق أهداف إعادة التدوير الطموحة لرؤية المملكة 2030، والإسهام في تعزيز دور مبادرة السعودية الخضراء برفع نسبة استبعاد النفايات عن المرادم إلى 94 % بحلول عام 2035، بالإضافة إلى حرص المجموعة على الاستثمار في الاقتصاد الدائري الواعد في المملكة، والذي يساهم في رفع الناتج المحلي لأكثر من 37 مليار ريال ورفع جودة الحياة، وذلك من خلال العمل مع الشركاء في القطاع الحكومي والخاص، كما وتحرص المجموعة على المساهمة في برنامج المخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات في سبيل تطوير قطاع إدارة النفايات الوطني وإيجاد قاعدة بيانات وخط أساس مُعتمد لتنفيذ الخطط الفنية والاقتصادية المتكاملة لخفض التكلفة البيئية المترتبة على المملكة من منظومة إنتاج وإدارة النفايات.