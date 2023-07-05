بدء المرحلة الثالثة لتوثيق العقود وإلزام المنشآت بتوثيق 80% من عقود الموظفين عبر "قوى"

وتتيح "خدمة توثيق العقود" لأصحاب العمل من رفع وتحديث البيانات الخاصة بعقود العاملين في القطاع الخاص من السعوديين وغير السعوديين، كما تتيح للعاملين إمكانية التحقّق من صحة بيانات عقودهم والموافقة على العقد أو رفضه أو طلب تعديله عبر حسابه في منصة "قوى"، وفي حال موافقة الطرفين، يُعد العقد موثقًا من قِبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.