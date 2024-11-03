ارتفاع فوائد التمويل العقاري إلى 80% من قيمة القرض يعيق تملك المسكن في السعودية خبير يختص "سبق" بالتفاصيل

وقال مصدر تمويلي في تصريح اختصه به "سبق" إن فوائد الإقراض بشكل عام مرتبطة عالمياً، وأي قرار يؤثر عليها صعوداً ونزولاً لكبح التضخم ومنع المزيد من الارتفاعات، مشيراً أن هناك تفاؤلًا كبيرًا بخفض الفائدة خلال الفترة المقبلة بعد الانخفاض الأول في سبتمبر الماضي.