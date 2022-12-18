5 مئوية.. هذه المدينة سجّلت أقل درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة وينبع أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجّلت طريف أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرّمة وينبع 33 درجة مئوية، وجدة 32 درجة، والقنفذة 31 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 5 درجات مئوية، تليها القريات 6 مئوية، ثم أبها والباحة 7 درجات، وحائل وعرعر وسكاكا ونجران 8 درجات، وكل من تبوك وبريدة والدوادمي ورفحاء والمجمعة 9 مئوية.
وسجّلت أبها وبريدة أعلى نسبة رطوبة 100%.