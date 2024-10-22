الجدعان: مشاركة القطاع الخاص في السعودية مهمة وملتزمون بتحقيق اقتصاد قوي

قال محمد الجدعان؛ وزير المالية رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، إنه يجب حشد جهود القطاع الخاص في السعودية وإلا فمن غير الممكن النجاح، مبيناً أنه بغض النظر عن حجم المال لديك لا يمكنك النجاح وحدك.
وأوضح خلال كلمته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أن المملكة ملتزمة بتحقيق اقتصادٍ قوي لمساعدة الجميع، مبيناً أنها تتمتع بنقاط قوة كثيرة؛ من ضمنها القوى العاملة الشابة التي تعد محرّكاً للتحوُّل في المملكة، حيث تركز وتشارك في خطة التحوُّل طويلة الأمد.
وأكّد "الجدعان"؛ أهمية تعزيز العمل متعدّد الأطراف؛ ليس فقط لمواجهة المخاطر الراهنة، وإنما لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنمية البشرية، مشيراً إلى أن البلدان منخفضة الدخل تواجه عديداً من تحديات الديون التي يشهدها المجتمع الدولي، والتي لا يمكن معالجتها إلا بالدعم المتعدّد الأطراف.
وذكر "الجدعان"؛ أنه من المهم أن تستمر الحوكمة العالمية في التكيُّف بسرعةٍ وحزمٍ لمواجهة التحديات العالمية الصعبة، مثل الفقر وعدم المساواة، مضيفاً أن بنوك التنمية متعددة الأطراف لا بد أن تعمل على تركيز جهودها نحو بناء القدرات الفنية، وتوفير الدعم والمشورة اللازمين.