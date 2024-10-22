الجدعان: مشاركة القطاع الخاص في السعودية مهمة وملتزمون بتحقيق اقتصاد قوي

وأوضح خلال كلمته في أسبوع الاقتصاد الكلي لمعهد بيترسون للاقتصاد الدولي في واشنطن، أن المملكة ملتزمة بتحقيق اقتصادٍ قوي لمساعدة الجميع، مبيناً أنها تتمتع بنقاط قوة كثيرة؛ من ضمنها القوى العاملة الشابة التي تعد محرّكاً للتحوُّل في المملكة، حيث تركز وتشارك في خطة التحوُّل طويلة الأمد.