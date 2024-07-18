حادث سير بأحد رفيدة يودي بحياة شقيقين قبل موعد خِطبة أحدهما بيوم واحد

تفصيلًا، قال عم الشقيقين المتوفيين لـ"سبق": عبدالرحمن آل مقطف القحطاني وشقيقه خالد آل مقطف القحطاني هما ابنا شقيقي، و"خالد" في الصف الثاني الثانوي، وكانا قادمين لحضور حفلة خِطبة عبدالرحمن، جوًا عبر مطار أبها الدولي، وكان في استقبالهم ابني "بندر".