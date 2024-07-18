حادث سير بأحد رفيدة يودي بحياة شقيقين قبل موعد خِطبة أحدهما بيوم واحد

تُوُفي شقيقان وأصيب قريب لهما، أول أمس، قبل حفل خِطبة أحدهما بيوم واحد، وذلك جراء حادث سير تعرضوا له بمحافظة أحد رفيدة.
تفصيلًا، قال عم الشقيقين المتوفيين لـ"سبق": عبدالرحمن آل مقطف القحطاني وشقيقه خالد آل مقطف القحطاني هما ابنا شقيقي، و"خالد" في الصف الثاني الثانوي، وكانا قادمين لحضور حفلة خِطبة عبدالرحمن، جوًا عبر مطار أبها الدولي، وكان في استقبالهم ابني "بندر".
وأضاف: تعرضوا لحادث مروري على مفرق قرية القرحا فتوفي الشقيقان في الحال، فيما أصيب بندر بكسر في فخذه وحالته مستقرة.
وأشار العم إلى أن المتوفيين كانا صائمين، وكانا مطيعين لوالديهما، داعيًا الله لهما بالمغفرة والرحمة.