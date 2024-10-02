"تزايد للتطوير العقاري"ضمن قائمة "كونستركشن ويك" لأفضل 50 مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2024

وتضمَّن التقرير الصادر عن مجلة "كونستركشن ويك" الشرق الأوسط، تصنيفًا لأكبر 50 مطورًا عقاريًّا في دول مجلس التعاون الخليجي، مستندًا على العديد من المعايير التي تتمتع بها كل شركة، وهو يُعدُّ مرجعًا مهمًّا للمستثمرين والمهتمين بقطاع العقار في المنطقة؛ حيث يسلّط الضوء على أبرز الشركات التي تقود هذا القطاع الحيوي.