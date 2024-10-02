"تزايد للتطوير العقاري"ضمن قائمة "كونستركشن ويك" لأفضل 50 مطورًا عقاريًّا في الخليج لعام 2024

أُدرجت شركة "تزايد للتطوير العقاري"، إحدى شركات "مجموعة علي الضويان القابضة"، ضمن "قائمة أفضل مطوّري العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2024"، وفقًا لتصنيف مجلة "كونستركشن ويك" الشرق الأوسط، تقديرًا لجهودها في تطوير وجهاتٍ حضريَّةٍ مميَّزة بصريًّا وعمرانيًّا، تعزّز جودة حياة الأسرة السعودية، وتعكس الجمال والابتكار، مع الحفاظ على أصالة الإرث العمراني والثقافي.
وتأتي هذه الجائزة تأكيدًا لريادة شركة "تزايد" وتميُّزها في قطاع التطوير العقاري السعودي؛ حيث استطاعت الشركة أن تُعزّز مكانتها من خلال مشاريعها العقارية المبتكرة، التي تحمل علامتها التجارية المميَّزة "حياة"، والتي تسعى من خلالها إلى تطوير وجهاتٍ حضريةٍ جذَّابةٍ للعيش والعمل والترفيه، مع التركيز على تحسين جودة الحياة، وخلق بيئاتٍ معيشيةٍ متفرّدة تلبّي احتياجات الأسر السعودية.
من جانبه، عبَّر أنس الضويان، الرئيس التنفيذي "لشركة تزايد للتطوير العقاري"، عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا التصنيف هو تتويج لجهود فريق العمل في "تزايد" وشركائها، كما أنه يعكس التزام الشركة بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة ومستدامة تلبِّي احتياجات العملاء، وتساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. مؤكدًا أن "تزايد" ستواصل مسيرتها في تطوير مشاريع نوعية تساهم في إثراء المجتمع، وتحقيق التنمية المستدامة.
وتُعدُّ شركة "تزايد للتطوير العقاري" امتدادًا لإرث شركات "مجموعة علي الضويان القابضة"، التي تحمل تاريخًا راسخًا، وخبرةً عريقةً تمتد لأكثر من خمسة عقودٍ في القطاع العقاريّ، والإسكانيّ، والتجاريّ، والخدميّ، والذي منح "تزايد للتطوير العقاري" أساسًا صلبًا لبناء رؤيةٍ طويلة المدى؛ لتقديم وابتكار وتطوير وجهات حضريَّة ترقى لمتطلبات الأسر السعودية والمجتمع المحلي.
وتضمَّن التقرير الصادر عن مجلة "كونستركشن ويك" الشرق الأوسط، تصنيفًا لأكبر 50 مطورًا عقاريًّا في دول مجلس التعاون الخليجي، مستندًا على العديد من المعايير التي تتمتع بها كل شركة، وهو يُعدُّ مرجعًا مهمًّا للمستثمرين والمهتمين بقطاع العقار في المنطقة؛ حيث يسلّط الضوء على أبرز الشركات التي تقود هذا القطاع الحيوي.