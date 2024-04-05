رئيس جامعة الملك خالد المكلف يتفقَّد مشاريع البنية التحتية بالفرعاء ويزور الكليات الجديدة

تفقَّد رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، مساء أمس الخميس المباني الجامعية والمرافق الخدمية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، واطلع على خطط الجهات الخدمية بالجامعة لاستغلال البنية التحتية والخدمية المميزة، بما يحقق كفاءة التشغيل، ويُعزّز جاهزيتها، ويحقق مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة، تسعى دائمًا إلى تقديم الأفضل لطلابها ومنسوبيها، ويحقق رؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الاقتصاد.