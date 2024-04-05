رئيس جامعة الملك خالد المكلف يتفقَّد مشاريع البنية التحتية بالفرعاء ويزور الكليات الجديدة

تفقَّد رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، مساء أمس الخميس المباني الجامعية والمرافق الخدمية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، واطلع على خطط الجهات الخدمية بالجامعة لاستغلال البنية التحتية والخدمية المميزة، بما يحقق كفاءة التشغيل، ويُعزّز جاهزيتها، ويحقق مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة، تسعى دائمًا إلى تقديم الأفضل لطلابها ومنسوبيها، ويحقق رؤيتها في بناء الإنسان وتنمية المكان وتعزيز الاقتصاد.
وفي التفاصيل، شملت الزيارة كلية العمارة والتخطيط، وكلية السياحة والضيافة، اللتين وافق مجلس شؤون الجامعات على افتتاحهما؛ إذ تفقَّد رئيس الجامعة مباني الكليتين للوقوف على جاهزيتها، والتأكد من استعدادها لبدء العملية التعليمية في الموعد المحدد، وما تتطلبه من تجهيزات لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وملائمة لاحتياجات الطلاب والأساتذة.
وتفقّد "ابن دعجم" نظام تصريف مياه الأمطار ومشاريع درء أخطار السيول في المدينة الجامعية بالفرعاء، والبنية التحتية المخصصة لتصريف مياه الأمطار، بما في ذلك الأنابيب والصرف وبرك التجميع، وذلك بحضور فريق فني وهندسي من الإدارة العامة للمشاريع والإدارة العامة للمرافق.
وناقش رئيس الجامعة مع المهندسين وفِرق الصيانة إجراءات الصيانة الدورية، وضمان فاعلية النظام للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة، وذلك من خلال تفعيل خطط الطوارئ، وتعزيز كفاءة تصريف المياه.
وأكد "ابن دعجم" أن مشروع المدينة الجامعية بالفرعاء أحد المشاريع الوطنية المهمة التي تُجسّد اهتمام القيادة -حفظها الله- بقطاع التعليم، وإيمانها العميق بأنه الطريق إلى التنمية.. مشددًا على أن هذا التميز في المرافق والإنشاءات والمشاريع الضخمة يجب أن يوازيه من فريق الجامعة تميز في التشغيل والصيانة الدورية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الخدمة للطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات الجامعة وأفراد المجتمع.
وأشاد في الختام بالجهود التي تبذلها الجهات المختصة بالجامعة في هذا الاتجاه، وما حققته من إنجازات، كان من آخرها الحصول على شهادة امتثال المباني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.