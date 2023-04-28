قبل 60 عاماً.. رد مازح للملك سعود يحسم شكوى اصطياد الغزلان وأنابيب النفط

قبل أكثر من 60 عاماً، كانت أراضي منطقة الحدود الشمالية تعج بالغزلان وتجد من خط التابلاين مكاناً ظليلاً تتفيأ فيه ويقيها من حرارة الشمس الحارقه، إلا أن بنادق الصيادين كانت لها بالمرصاد وهو ما شكل خطراً على الأنابيب.