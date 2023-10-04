"رئيس الاتحاد الكويتي" يؤكد الدعم الكامل لإعلان السعودية نيتها استضافة بطولة كأس العالم 2034

وأضاف: "العالم يشاهد التطور غير المسبوق في القطاع الرياضي السعودي بقيادة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ويلمس النقلة العظيمة المبهرة التي تتجسد على أرض الواقع، وبلا شك إن أصداء التأييد التي أعقبت إعلان نية الترشح تعكس الثقة القارية والعالمية في أن تستضيف السعودية نسخة تاريخية لأكبر البطولات العالمية الكروية، بعد أن شاهدنا مونديالاً مبهراً للعالم في النسخة الأخيرة بدولة قطر الشقيقة".