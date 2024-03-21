محليات

"زلزال طوكيو".. السفارة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين السعوديين هناك

دعت للتقيد بتعليمات السلطات المحلية والتواصل معها حال حدوث أي طارئ
"زلزال طوكيو".. السفارة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين السعوديين هناك

قالت السفارة السعودية في اليابان إنها تتابع آثار الزلزال الذي ضرب اليابان صباح اليوم بالقرب من مدينة طوكيو؛ مؤكدة سلامة المواطنين السعوديين والحمد لله.

وأهابت السفارة بالمواطنين هناك، التقيد بتعليمات السلطات المحلية المتعلقة بالكوارث، وفي حال حدوث أي طارئ؛ يُرجى التواصل مع شؤون السعوديين: 09055833862.. راجية السلامة للجميع.

وكان زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قد ضرب اليوم، مناطق بالقرب من طوكيو، ولكن لم تصدر تحذيرات من وقوع تسونامي، كما لم ترد تقارير فورية حول وقوع خسائر بشرية.

وأفادت وكالة الأرصاد اليابانية بأن الزلزال وقع نحو الساعة الـ09:08 بالتوقيت المحلي، بالقرب من مقاطعة إباراكي شرق اليابان على عمق نحو 46 كيلومترًا.

السفارة السعودية في اليابان
زلزال طوكيو

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