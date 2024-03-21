"زلزال طوكيو".. السفارة في اليابان تؤكد سلامة المواطنين السعوديين هناك

وكان زلزال بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قد ضرب اليوم، مناطق بالقرب من طوكيو، ولكن لم تصدر تحذيرات من وقوع تسونامي، كما لم ترد تقارير فورية حول وقوع خسائر بشرية.