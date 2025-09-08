"هايسنس" تعلن عن رعايتها الثالثة لكأس العالم FIFA
أعلنت شركة هايسنس، الشركة العالمية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، خلال مشاركتها في معرض IFA 2025 عن استمرارها كراعية رسمية لكأس العالم FIFA ، مما يعزز شراكتها الطويلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2018.
منذ انطلاق شراكتها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عام 2018، حققت هايسنس سلسلة من الإنجازات البارزة بدءًا من ظهور علامتها التجارية في كأس العالم FIFA روسيا 2018، مرورًا بالتعاون في إنتاج المحتوى عبر منصة FIFA+ في عام 2022، ووصولًا إلى دمج تقنياتها في نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025. واليوم تستعد هايسنس لتجديد حضورها عبر رعاية كأس العالم FIFA 26، مؤكدة التزامها الراسخ بتقديم تجارب مشاهدة استثنائية ترتقي بتطلعات المشجعين حول العالم.
وأكدت كاثرين فانغ، نائبة رئيس مجموعة هايسنس، أن كل لحظة خالدة تبدأ بتجربة مميزة، وأن رسالة هايسنس تتمثل في تمكين المشجعين من الاستمتاع الكامل بتلك اللحظات الفريدة. وأشارت إلى أن الشركة، انطلاقًا من أربعة مرتكزات أساسية: التقنية المبتكرة، التركيز على المستخدم، الخدمات الذكية، والقيم الثقافية، تواصل توسيع آفاق تقنيات العرض، من HDR إلى تلفزيونات الليزر وصولًا إلى أحدث ابتكاراتها في RGB-MiniLED، لتقديم جودة صورة استثنائية غير مسبوقة. وأضافت أن هذا النهج المرتكز على المستخدم يضمن تجارب غامرة وشخصية، تجعل المشجعين يعيشون كل لحظة وكأنهم جزء لا يتجزأ منها.
وخلال مشاركتها في IFA 2025، استعرضت هايسنس، بصفتها المطوّر الأصلي لتقنية RGB-MiniLED، نسخة مطوّرة من تلفزيونها بقياس 116 بوصة، الذي كان قد ظهر لأول مرة في معرض CES، ليقدّم ألوانًا أكثر نقاءً، وتباينًا أعلى، وسطوعًا يتفوق على تقنيات QD-OLED، مؤكدة بذلك ريادتها في شاشات الجيل الجديد. واستنادًا إلى هذه الرؤية، شدّد رومي غاي، الرئيس التنفيذي للأعمال في فيفا، على أن الاتحاد سيتعاون مع هايسنس لتوفير أحدث تقنيات العرض المتطورة، بما يتيح تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من كأس العالم لمليارات المشجعين حول العالم.
ومع اقتراب انطلاق بطولة كأس العالم 2026، التي ستُقام للمرة الأولى في ثلاث دول وبمشاركة 48 منتخبًا، تتطلع هايسنس إلى تحويل مليارات غرف المعيشة حول العالم إلى مقاعد في الصفوف الأمامية، لتمنح المشجعين تجربة غير مسبوقة تتيح لهم متابعة البطولة وكأنهم جزء من أجوائها الحماسية على أرض الملعب.
