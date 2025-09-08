"هايسنس" تعلن عن رعايتها الثالثة لكأس العالم FIFA

وخلال مشاركتها في IFA 2025، استعرضت هايسنس، بصفتها المطوّر الأصلي لتقنية RGB-MiniLED، نسخة مطوّرة من تلفزيونها بقياس 116 بوصة، الذي كان قد ظهر لأول مرة في معرض CES، ليقدّم ألوانًا أكثر نقاءً، وتباينًا أعلى، وسطوعًا يتفوق على تقنيات QD-OLED، مؤكدة بذلك ريادتها في شاشات الجيل الجديد. واستنادًا إلى هذه الرؤية، شدّد رومي غاي، الرئيس التنفيذي للأعمال في فيفا، على أن الاتحاد سيتعاون مع هايسنس لتوفير أحدث تقنيات العرض المتطورة، بما يتيح تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من كأس العالم لمليارات المشجعين حول العالم.