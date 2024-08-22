"مستشار موارد بشرية": إجازة نهاية الأسبوع "السبت والأحد" خطوة جيدة لمواكبة الأسواق العالمية اقتصاديًّا

وعن دور تغيير إجازة نهاية الأسبوع في تعزيز السياحة الداخلية قال الدكتور الذيابي إن تغيير الإجازة إلى السبت والأحد قد يتوافق بشكل أفضل مع الإجازات المدرسية في الدول الغربية؛ مما يعزز من جذب السياح الغربيين خلال عطلاتهم المدرسية، والدليل من خلال بيانات منظمة السياحة العالمية، فالدول التي تتوافق عطلاتها مع عطلات السياح الدوليين تشهد زيادة في عدد السياح بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، إضافة إلى تحسين التوازن بين العمل والحياة.. والتوافق مع الإجازة الأسبوعية العالمية يتيح للموظفين إمكانية التنسيق بشكل أفضل مع أسرهم وأصدقائهم العاملين أو المقيمين في الخارج؛ وفق تقارير من منظمة العمل الدولية تشير إلى أن توافق الإجازات مع الأسواق العالمية يمكن أن يحسن من التوازن بين العمل والحياة؛ مما يعزز من رضا الموظفين ويقلل من مستويات الإرهاق.