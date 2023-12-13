"الجعويني" يكشف عن دعم توظيف 330 ألف سعودي بالقطاع الخاص في 10 أشهر

وأشار أثناء مشاركته اليوم في جلسة حوارية بعنوان "العوامل التي تقود إلى التغيير السريع في سوق العمل السعودي"، ضمن المؤتمر الدولي لسوق العمل، إلى أن إجمالي مبالغ صرف برامج دعم التدريب والتوظيف والتمكين التي قدّمها الصندوق لمنشآت القطاع الخاص خلال تلك الفترة بلغ 7.5 مليار ريال، استفاد منها 1.78 مليون مواطن ومواطنة، كما استفادت منها نحو 104 آلاف منشأة تعمل في جميع القطاعات الحيوية في المملكة من برامج ومنتجات الصندوق.