رحلة الأذان تقطع بمتسابق إندونيسي 199 جزيرة للوصول إلى "عطر الكلام"

بتجاوزه 199 جزيرة، تفصل مقاطعة آتشيه التي ينحدر منها عن بقية مقاطعات بلده، استطاع المتسابق الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين الوصول إلى ماليزيا المجاورة لدولته، في أول محطة له في رحلته إلى "عطر الكلام"، التي اكتسب فيها الموهبة الأدائية التي قادته لاستكمال مسيره إلى الرياض؛ للمشاركة في البرنامج هذا العام، وذلك بعد تعذُّر مشاركته في النسخة الأولى التي بُثت خلال شهر رمضان الماضي.
وشهدت الحلقة الخامسة من برنامج "عطر الكلام"، إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، تنافس المتسابق ضياء الدين مع نظيره الأفغاني غياث الهاشمي في فئة الأذان. وتمكَّن ضياء من إقناع لجنة التحكيم بمواهبه الصوتية التي استخدمها في عدد من المقامات، إضافة إلى تحكُّمه المتقن في طبقاته الصوتية؛ ما أسهم في نيله أغلبية الأصوات التي دفعت به إلى المرحلة التالية من مراحل المسابقة.
وعلى صعيد التلاوة شهدت حلقة اليوم تراتيل تمتاز بالرقة والعاطفة، وأصواتًا تبعث على الخشوع والتفكر، وشارك فيها المتسابق الإيراني يونس شاهمرادي الذي تعلَّم القراءة على يد والده، وأصبح يحاكيه في تلاوات تلامس آذان المستمعين، وتستلين قلوبهم. كما شارك أيضًا من تركيا القارئ فاتح كايا، الذي بدأت رحلته القرآنية بتعلُّم التجويد، وقادته موهبته للوصول إلى المسابقة التي غادرها اليوم بعد حصول منافسه يونس على النصيب الأعلى من أصوات لجنة التحكيم.
ويُعتبر "عطر الكلام" واحدًا من أبرز البرامج التلفزيونية الرمضانية؛ لما يتميز به من جمع ألفاظ الوحي وبلاغ الصلاة، ويُرفع بأندى الأصوات وأكثرها جمالاً على مستوى العالم. فيما تهدف المسابقة إلى تسليط الضوء على الأصوات المتميزة في قراءة القرآن ورفع الأذان، والإسهام في تحسين أداء المتسابقين والمشاهدين.
ويعد برنامج "عطر الكلام" إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، التي أطلقتها عام 2019، باستحداث مسابقة عالمية، تستهدف المواهب الصوتية المميزة في تلاوة القرآن، ورفع الأذان، وخصصت لها جوائز مالية ضخمة، يزيد مجموعها على 12 مليون ريال.
وقد انطلقت النسخة الأولى من البرنامج في مطلع رمضان 2022 على قناة السعودية، بمشاركة مجموعة من أفضل الأصوات على مستوى العالم.
وتعود المسابقة في عام 2023 على شاشة mbc ومنصة شاهد الرقمية يوميًّا عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت الرياض.
وشارك في نسختَي المسابقة الأولى والحالية ما يزيد على 90 ألف مشترك من أكثر من 160 دولة أمام عدد من المحكّمين المتخصصين في القراءات والأصوات والمقامات.