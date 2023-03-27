رحلة الأذان تقطع بمتسابق إندونيسي 199 جزيرة للوصول إلى "عطر الكلام"

بتجاوزه 199 جزيرة، تفصل مقاطعة آتشيه التي ينحدر منها عن بقية مقاطعات بلده، استطاع المتسابق الإندونيسي ضياء الدين بن نزار الدين الوصول إلى ماليزيا المجاورة لدولته، في أول محطة له في رحلته إلى "عطر الكلام"، التي اكتسب فيها الموهبة الأدائية التي قادته لاستكمال مسيره إلى الرياض؛ للمشاركة في البرنامج هذا العام، وذلك بعد تعذُّر مشاركته في النسخة الأولى التي بُثت خلال شهر رمضان الماضي.