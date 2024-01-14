تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة من الفلبين لزوار "آسيا الصغرى" بجدة

وتستمر منطقة آسيا الصغرى في تقويم فعاليّات جدة، مقدمةً أفضل الفعاليّات والتجارب والأنشطة الترفيهية من 12 منطقة ترفيهية، تتضمنها ثماني ثقافات آسيوية، وهي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين.