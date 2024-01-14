تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة من الفلبين لزوار "آسيا الصغرى" بجدة

تجمع المنطقة الترفيهية آسيا الصغرى المُقامة حاليًا في مدينة جدة ضمن تقويم فعاليّات جدة 2023، عشاق الثقافات والحضارات الآسيوية المتنوعة، من خلال 12 منطقة تمثل ملتقى للتراث والفنون في 8 دول آسيوية، ومنها منطقة الفلبين التي تُعبر عن الثقافة العريقة لتلك الدولة.
وتُبرز المنطقة الفنون الفلبينية التراثية والشعبية، من خلال العديد من العروض الكلاسيكية، والرقصات الشعبية، والاستعراضات المتجولة، والفنون والموسيقى، والعديد من الفعاليّات والتجارب والمغامرات المتنوعة، مثل: تجربة القلعة المسكونة، وألعاب التحدي والحركة.
كما تقدم منطقة الفلبين في (آسيا الصغرى) للزوار والسياح في مدينة جدة تجربة ترفيهية وثقافية متكاملة في أجواء آسيوية خلابة، ترسم صورة عن التقاليد الفلبينية، وأشهى المأكولات الفلبينية التقليدية والجديدة بنكهاتها الأصيلة، إضافة إلى سوق المنتجات الفلبينية، بما يتضمنه من أزياء وحقائب وإكسسوارات ومستحضرات تجميل.
وتستمر منطقة آسيا الصغرى في تقويم فعاليّات جدة، مقدمةً أفضل الفعاليّات والتجارب والأنشطة الترفيهية من 12 منطقة ترفيهية، تتضمنها ثماني ثقافات آسيوية، وهي: اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، تايلاند، سنغافورة، ماليزيا، إندونيسيا، والفلبين.