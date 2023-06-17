مع بحث الناس عن الضحك والنكات.. "الجحلي" يحذّر من إعلانات مشاهير مواقع التواصل

ويضيف الكاتب: "هذا يعني أن سيطرة الإعلان المشاهيري، وصلت إلى توجيه الناس إلى أعمال خيرية محددة؛ قد تكون غير مصرحة أو مراقبة من الجهات المختصة. إعلانات المشاهير في أغلبها تطول منتجات مختلفة لكن المعلومات التي تقدم من قِبَل هؤلاء ومن يتبعونهم في مجموعة الحساب الخاص بالمشهور؛ تكون في بعض الأحيان مغلوطة، ولا يبدو أن أحدًا يعاتب أو يعاقب من نشر معلومة تسويقية مغلوطة أو ضارة، ولا أعلم من هي الجهة المسؤولة عن السيطرة على الإعلان التجاري في وسائل التواصل والمتحكمة في تجار هذه الوسائل والمشاهير الذين يروجون لتجارتهم".