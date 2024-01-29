"السلمان": نجحنا في تخفيض تكلفة حصر الوثائق العقارية من 10 مليارات إلى مئات الملايين

وبيَّن المشرف العام على البورصة العقارية أن التكلفة التقديرية لمشروع التكشيف وإدخال البيانات عالية جدًّا؛ لأنه مشروع ضخم. وعلى حسب التقدير لـ100 مليون وثيقة نحتاج إلى 7500 موظف بدوام ثلاث سنوات، بمعدل ثماني ساعات، ويمكن أن نحصل، ويمكن ألا نحصل. وكانت التكلفة التقديرية للمشروع عشرة مليارات، ولا يوجد عندنا ميزانية، واطلعنا على دراسات عالمية من خلال تجربة قوقل بتحويل الكتب إلى نصوص، وكيف نفرغ محتوى، واستطعنا تخفيض التكلفة من عشرة مليارات إلى مئات الملايين فقط.