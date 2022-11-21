فريق البحث والإنقاذ السعودي بالدفاع المدني يبدأ اختبار إعادة "التصنيف الدولي"

انطلقت اليوم أعمال استيفاء متطلبات إعادة تصنيف فريق البحث والإنقاذ السعودي (SASART) لفئة الثقيل، من خلال تمرين ميداني افتراضي يحاكي وقوع كارثة طبيعية مدته (36) ساعة، ويشمل مراحل عدة، منها العمليات الميدانية واللوجستية والطبية والإدارية، وذلك تحت إشراف خبراء دوليين من المجموعة الدولية (INSARAG) التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) من مكتب هيئة الأمم المتحدة (UN).