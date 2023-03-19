"قائمة أكبر الدول المصدّرة في العالم".. قفزة سعودية وتراجع لكيانات كبرى

وقفزت السعودية 6 درجات إلى المركز التاسع عشر، والنرويج ارتفعت 5 مراحل إلى المركز الـ28 بدلا من الـ33، في المقابل هبطت سويسرا من المركز الـ21 لأكبر المصدّرين في العالم، كما تراجعت آيرلندا من المركز الـ31.