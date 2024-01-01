"رشوة واستغلال نفوذ".. "نزاهة": إيقاف 141 متهمًا من 6 وزارات بينها "الداخلية والعدل"

وقالت: إنه جرى إيقاف 141 متهمًا؛ وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة؛ لتورطهم في تهم "الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير"، وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.