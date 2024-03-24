يوميًّا خلال رمضان.. أكثر من 400 ألف لتر من ماء زمزم لقاصدي المسجد النبوي

وأوضح مدير إدارة السقيا بالهيئة العامة بشؤون المسجد النبوي بكر حامد الأحمدي، لـ"واس"؛ أن إدارة السقيا تهتم بالإشراف المباشر على نقل زمزم من مكة المكرمة إلى المسجد النبوي عبر ناقلات معدة ومهيّأة لهذا الغرض، تتّسع الناقلة الواحدة لعشرين طنًّا من الماء، ويتم العمل على تنظيفها وتعقيمها بشكل مستمر من قبل مراقبي السقيا، ثم يتم تفريغها في خزانات رئسية مفلترة ومنها إلى خزانات فرعية؛ حيث يقوم المختصون بتعقيمها وتبريدها, في وقت محدد لا يتجاوز 120 دقيقة، لتعبئة الحافظات وتجهيز الكوادر البشرية، ومن ثم يبدأ العمل بنقل المياه إلى الحافظات من نقاط خاصة.