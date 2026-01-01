الأرصاد: استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على الرياض والحدود الشمالية والجوف وتبوك

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله- استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقة تبوك والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية.