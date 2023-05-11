بعد 9 أعوام.. إلى أين يذهب "على خطى العرب"؟

كما جرت العادة، ذهب فريق العربية إلى الخطوة الأولى للإنسان في هذه القصة.. إلى بوابة حجر اليمامة، إلى طريق القديّة. خطوة بعد خطوة رسمت هذه السلسلة الوثائقية خريطة، بدايتها وصول بني حنيفة من الحجاز إلى نجد واستقرارهم في وادي العرض الذي تحوّل فيما بعد إلى ما يعرف بوادي حنيفة، ثم تأسيس الدولة السعودية الأولى فالثانية، حتى نشأة الدولة الثالثة.