"البديوي": أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون تبذل جهودًا قيِّمة لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك

أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس تبذل جهودًا قيِّمة في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية؛ بما يسهم بشكل كبير في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال، وفقًا لتوجيهات قادة دول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ20 لوزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول مجلس التعاون اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بدولة قطر رئيس الدورة الحالية.

وأشار خلال الكلمة إلى أن توجيهات قادة دول المجلس لها الأثر البالغ في دفع هذه المسيرة المباركة لتحقيق الأهداف المرجوة في المجالات كافة، التي تكللت -ولله الحمد- باستمرار تحقيق دول المجلس مراكز متقدمة عالميًّا وتبوُّئها المراكز الأولى عربيًّا، بحسب ما جاء في تقرير تصنيف التنافسية العالمي لعام 2024م، الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري بسويسرا، وذلك بناء على معيار الكفاءة الحكومية والبنية التحتية التي تُعنى بمدى ملاءمة السياسات للتنافسية، ومدى توافُر التقنية والعلوم والموارد البشرية لتلبية حاجة قطاع الأعمال.

وقد ناقش وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية بدول المجلس خلال الاجتماع جملة من المواضيع في مجالات الخدمة المدنية والتنمية الإدارية، التي تم تدارسها من قِبل الوكلاء في اجتماعهم التحضيري السابع والعشرين، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات المجلس الأعلى الموقر الخاصة باللجنة، واستكمال تنفيذ مبادرات استراتيجية مجلس التعاون في مجال الخدمة المدنية وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى سير عمل مبادرة برامج وورش تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون، التي تأتي ضمن هدف الاستثمار في رأس المال البشري.

كما تم استعراض آلية تنفيذ مشروع التدريب العملي وتبادُل الخبراء، والبرنامج المعد لتكريم الكفاءات في قطاعات الخدمة المدنية لدول مجلس التعاون لعام 2024م.