خلال 6 أشهر.. "سعود الطبية" تسجّل أكثر من 141 ألف تصوير طبي منوع

ولفت "أبو ناصف" إلى أن فحوصات الرنين المغناطيسي شهدت قرابة 11 ألف فحص؛ في حين تجاوزت فحوصات الأشعة المقطعية 23 ألفًا، كما بلغت فحوصات الأشعة الصوتية نحو 12016 فحصًا؛ بينما سجّلت فحوصات تصوير الثدي نحو 4266، وبلغت فحوصات الأشعة التداخلية وقسطرة الجسم وقسطرة المخ والأعصاب نحو 2166، كما أجري نحو 1514 بطب نووي، و82042 للأشعة العامة، و1178 فحص أشعة الفلوروسكوبي.