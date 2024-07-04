خلال 6 أشهر.. "سعود الطبية" تسجّل أكثر من 141 ألف تصوير طبي منوع

سجلت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أكثر من 141 ألف تصوير طبي خلال النصف الأول من العام الميلادي 2024م.
وأوضح مدير إدارة التصوير الطبي الدكتور مازن أبو ناصف، أن الفحوصات تمت عبر الأجهزة السينية والصوتية والأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي والتصوير النووي وتصوير الثدي، وتصوير وقسطرة الشرايين والأوردة بالصبغة.
ولفت "أبو ناصف" إلى أن فحوصات الرنين المغناطيسي شهدت قرابة 11 ألف فحص؛ في حين تجاوزت فحوصات الأشعة المقطعية 23 ألفًا، كما بلغت فحوصات الأشعة الصوتية نحو 12016 فحصًا؛ بينما سجّلت فحوصات تصوير الثدي نحو 4266، وبلغت فحوصات الأشعة التداخلية وقسطرة الجسم وقسطرة المخ والأعصاب نحو 2166، كما أجري نحو 1514 بطب نووي، و82042 للأشعة العامة، و1178 فحص أشعة الفلوروسكوبي.
وأضاف: تم عمل 3887 تقرير أشعة لفحوصات محولة من خارج المدينة وتشمل مستشفيات التجمع.
وختم "أبو ناصف" تصريحه بأن النصف الأول لعام 2024م شهد العديد من الإنجازات في مجال التصوير الطبي تشتمل على استحداث خدمة الرنين المغناطيسي للأجنة، إلى جانب اعتماد برنامج الأشعة التشخيصية للثدي والجسم والجهاز الهيكلي العضلي في تجمع الرياض الصحي الأول، كما تم اعتماد برنامج الأشعة المقطعية في تجمع الرياض الصحي الأول.