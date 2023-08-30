يُقام على مدار يومين في الرياض.. انطلاق منتدى العالم القادم في نسخته الثانية

وشهد اليوم الأول إقامة مجموعة واسعة من الجلسات والنقاشات، ومن أبرزها جلسة " الاستحواذ: الجوانب القانونية لاستحواذ الشركات على استوديوهات الألعاب" و"الألعاب الإلكترونية اقتصاد المستقبل" و"من البكسل إلى منصة التتويج: دراسة العلاقة بين الرياضات الإلكترونية والألعاب الأولمبية" و"الركائز الأساسية للميتافيرس: كيف تقوم شركة إيبِك جيمز بتمكين المبدعين؟" و"ركود الرياضات الإلكترونية: هل انتهت القصة؟" و"لا يوجد حدود لما يمكن تحقيقه: مستقبل الألعاب السحابية في الشرق الأوسط".

كما أُقيمت جلسة بعنوان "النتائج العالية: عندما يدخل المشاهير صناعة الألعاب الإلكترونية" والتي تحدّث فيها كل من جاريث بيل، نجم كرة القدم السابق ومدير شركة Primesure Ltd، ومايكل باي مدير ومنتج Bay Films، وغاري فاينرتشوك المدير التنفيذي في Vaynermedia.