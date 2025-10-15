ضبط مواطنًا رعى الإبل في منطقة محظورة ومقيمًا لتفريغه مواد خرسانية ملوثة للتربة

وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة أي نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية تصل إلى (10) ملايين ريال، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط المخالفات البيئية بمختلف المناطق.