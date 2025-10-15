ضبط مواطنًا رعى الإبل في منطقة محظورة ومقيمًا لتفريغه مواد خرسانية ملوثة للتربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، إثر رعيه (40) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها داخل محمية الملك عبدالعزيز الملكية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل في المواقع المحظورة تبلغ (500) ريال لكل متن، مشددة على ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية الغطاء النباتي والموارد الطبيعية، لما تمثله من أهمية في صون التوازن البيئي واستدامة المراعي.
وفي حادثة منفصلة، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الهندية مخالفًا لنظام البيئة، بعد قيامه بتلويث البيئة والإضرار بالتربة بتفريغ مواد خرسانية في المنطقة الشرقية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة.
وأوضحت القوات أن عقوبة ممارسة أي نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية تصل إلى (10) ملايين ريال، مؤكدة استمرارها في رصد وضبط المخالفات البيئية بمختلف المناطق.
وحثّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و**(996)** في بقية مناطق المملكة، مؤكدة أن جميع البلاغات ستُعامل بسرية تامة ودون أدنى مسؤولية على المبلّغ.