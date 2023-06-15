بشعار "مستقبل العطاء".. "الغانمي" يرعى حفل تدشين منتجات وخدمات صندوق دعم الجمعيات

رعى نائب وزير الموارد البشرية للتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الجمعيات ماجد بن عبدالرحيم الغانمي، بحضور عدد من المسؤولين، حفل تدشين صندوق دعم الجمعيات لعددٍ من المنتجات الجديدة تحت شعار "مستقبل العطاء"، خلال حفل أقامه الصندوق اليوم في مدينة الرياض.
وجرى خلال حفل التدشين التعريف بالمنتجات الجديدة التي تهدف إلى دعم وتمكين الجمعيات الأهلية؛ وهي: "الصناديق المناطقية للمناطق المستهدفة بالشراكة مع هيئات التطوير وإمارات المناطق، والصناديق القطاعية المخصصة لمجالات محددة بالشراكة مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، والمحافظ التنموية لتحفيز المانحين والباذلين للإسهام في دعم الجمعيات الأهلية"، مستعرضًا مجموعة من الحلول التمويلية بالتعاون مع الشركاء تهدف إلى التيسير على الجمعيات للحصول على التمويل، وتسهيل إمكانية الاستثمار، ومنها التمويل بالصكوك والضمان والتمويل الميسر.
وأطلق الصندوق خدمات المتاجر الإلكترونية "أبقى" التي تهدف من خلاله إلى تقديم خدمات تقنية متكاملة للجمعيات، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل الكوادر البشرية داخل وخارج الجمعيات حول طرق إدارة وتفعيل المتاجر الإلكترونية.
وشهد الحفل إقامة عدة فعاليات بهدف تعريف الزوار على صندوق دعم الجمعيات وما يقدمه من خدمات ومنتجات لدعم القطاع غير الربحي.
يُذكر أن صندوق دعم الجمعيات الذي أُطلق مؤخرًا في يناير 2023، قد استقبل منذ إطلاقه ما يزيد على 2.600 طلب حتى تاريخه، كما وصل حجم الدعم المقدم للجمعيات الأهلية من خلال المنح أكثر من 120 مليون ريال.