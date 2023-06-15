بشعار "مستقبل العطاء".. "الغانمي" يرعى حفل تدشين منتجات وخدمات صندوق دعم الجمعيات

وجرى خلال حفل التدشين التعريف بالمنتجات الجديدة التي تهدف إلى دعم وتمكين الجمعيات الأهلية؛ وهي: "الصناديق المناطقية للمناطق المستهدفة بالشراكة مع هيئات التطوير وإمارات المناطق، والصناديق القطاعية المخصصة لمجالات محددة بالشراكة مع الوحدات الإشرافية في الجهات الحكومية، والمحافظ التنموية لتحفيز المانحين والباذلين للإسهام في دعم الجمعيات الأهلية"، مستعرضًا مجموعة من الحلول التمويلية بالتعاون مع الشركاء تهدف إلى التيسير على الجمعيات للحصول على التمويل، وتسهيل إمكانية الاستثمار، ومنها التمويل بالصكوك والضمان والتمويل الميسر.