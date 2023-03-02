"إتقان العقارية" تعلن جاهزيتها لمزاد "أفانين طيبة 2" لبيع 11 منتجًا عقاريًا بالمدينة المنورة

وفي التفاصيل، أوضحت إتقان العقارية أنها بدأت في استقبال طلبات الاشتراك بالمزاد بدءًا من اليوم وحتى بدء وقائعه وفق الشروط العامة في بروشورات المزاد والمنشورة بمنصات الشركة، مشيرة إلى أن مما يميز عقارات المدينة المنورة ما تحظى مدينة المصطفى على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام من مميزات لاعتبارات مكانتها الدينية بعد مكة المكرمة، بالمزية الكبيرة في الجانب العقاري، مع ما تشهده المدينة من نهضة استثمارية توجتها مجموعة من المشروعات الضخمة التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله إبان زيارته للمدينة المنورة.