"إتقان العقارية" تعلن جاهزيتها لمزاد "أفانين طيبة 2" لبيع 11 منتجًا عقاريًا بالمدينة المنورة

أكملت إتقان العقارية سائر التجهيزات لإطلاق المزاد العلني الإلكتروني "أفانين طيبة 2" لبيع أحد عشر عقارًا في المدينة المنورة سيتم بيعها عبر منصة الدال للمزادات العقارية ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا يوم الاثنين 21 شعبان 1444هـ،الموافق 13 مارس 2023م، وينتهي المزاد تمام الساعة السادسة مساءً من يوم الأربعاء 23 شعبان 1444هـ، الموافق 15مارس 2023م، حيث تتميز المنتجات العقارية بجاهزيتها وتنوع استخداماتها للاستثمار بقلب المدينة المنورة.
وفي التفاصيل، أوضحت إتقان العقارية أنها بدأت في استقبال طلبات الاشتراك بالمزاد بدءًا من اليوم وحتى بدء وقائعه وفق الشروط العامة في بروشورات المزاد والمنشورة بمنصات الشركة، مشيرة إلى أن مما يميز عقارات المدينة المنورة ما تحظى مدينة المصطفى على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى السلام من مميزات لاعتبارات مكانتها الدينية بعد مكة المكرمة، بالمزية الكبيرة في الجانب العقاري، مع ما تشهده المدينة من نهضة استثمارية توجتها مجموعة من المشروعات الضخمة التي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله إبان زيارته للمدينة المنورة.
وبيّنت إتقان العقارية أن أولى العقارات هي أرض الدائري الثاني، والعقار الثاني أرض شرق المسجد النبوي، والعقار الثالث أرض طريق الملك فهد، العقار الرابع عمارة سلطانة، والعقار الخامس أرض الدائري الثالث، والعقار السادس منتجع جوين قاردن، والعقار السابع استراحة وقاعة مناسبات ضوء القمر، والعقار الثامن هي مزرعة طريق عثمان بن عفان، والعقار التاسع هي مزرعة واحات العيون، العقار العاشر هي أرض طريق المطار، والعقار الحادي عشر مزرعة طريق الجامعات.
وأشارت إلى أن مما يميز "أفانين طيبة 2" اشتمال المزاد على أراضٍ مجاورة للحرم النبوي وفنادق ومزارع ومنتجع، حيث إن جميع المنتجات جاهزة للاستثمار وبمناطق متفرقة من المدينة التي تعيش قفزات تنموية استثنائية اتساقًا مع مشروعات وبرامج رؤية 2030 التي تستهدف 30 مليون معتمر وزائر للمدينة.
ودعت إتقان العقارية في ختام بيانها الصحفي المطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة في "أفانين طيبة" المبادرة في تطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء موعد المزاد"؛ كما يمكن التواصل والاستفسار مع الشركة عبر الموقع الإلكتروني، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم الموحد "9210001019"، أو عبر الجوال "0596557777"، أو "0556630070"، سائلة الله للجميع التوفيق.