"محمية الإمام تركي الملكية" تطلق فعاليّات عيد الفطر المبارك

انطلقت اليوم الفعاليّات التي تقيمها هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بمناسبة عيد الفطر المبارك، وتستمر ثلاثة أيام في مدينة لينة التاريخية، وقبة، وتربة حائل.
وتشمل الاحتفالية العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية لجميع أفراد المجتمع، إضافةً إلى توزيع هدايا العيد وجوائز للمسابقات ومناطق للتصوير، وتوزيع الدمى، وألعاب الأطفال، والرسم على الوجه ونقش الحناء وتجديل الشعر.
ويشارك في الفعاليّات 15 عارضًا من الحرفيين والأسر المنتجة، يعرضون المنتجات التي تعكس الثقافة الأصيلة للمجتمع المحلي، ومهارات أبنائه وبناته وإبداعاتهم المستلهمة من نقاء البيئة الطبيعية للمحمية.
وفي منطقة المسرح، تم تقديم الفقرات الفنية والموسيقية وحفلات العرضة السعودية، إضافةً إلى مسابقات وجوائز للأطفال، وسحب على هدايا قيمة للزوار، وعرض تفاعلي خاص بتصميم عصري تحت عنوان "استكشف المحمية".
وتعد محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ثاني أكبر المحميات الملكية من حيث المساحة، وذلك بامتدادها على مساحة 91,500 كم2، وتزخر بطبيعة خلابة وتنوع أحيائي ونباتي متنوع وفريد.