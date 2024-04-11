"محمية الإمام تركي الملكية" تطلق فعاليّات عيد الفطر المبارك

وتشمل الاحتفالية العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية لجميع أفراد المجتمع، إضافةً إلى توزيع هدايا العيد وجوائز للمسابقات ومناطق للتصوير، وتوزيع الدمى، وألعاب الأطفال، والرسم على الوجه ونقش الحناء وتجديل الشعر.