وزير التعليم يُكرِّم جامعة الملك خالد لتحقيقها مراكز متقدمة بمؤشر الأداء الرياضي

كرَّم يوسف بن عبدالله البنيان، وزير التعليم، جامعة الملك خالد ممثلة في رئيسها المكلف الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، وعميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور علي بن مسفر القحطاني، وفريق العمادة، تقديرًا لتميز عمادة شؤون الطلاب، وتحقيقها مراكز متقدمة في مؤشر الأداء الرياضي للجامعات للموسم الرياضي الرابع عشر، ضمن منافسات الاتحاد السعودي للرياضة الجامعية.
يُشار إلى أن هذا التكريم يأتي نتيجة الأداء المتميز الذي أظهرته الجامعة، الذي تم تقييمه بناء على معايير عدة، شملت المشاركة في المسابقات المحلية، واستضافة بطولات الاتحاد، والنشاط الرياضي والتنافسي، والنشاط البدني والترويحي، وتطوير الكفاءات.
وفي هذا السياق حصلت جامعة الملك خالد على المركز السادس في منافسات الطلاب من أصل 51 جامعة وكلية حكومية وأهلية مشاركة في المنافسات، كما حققت المركز العاشر في منافسات الطالبات من بين 49 جامعة وكلية حكومية وأهلية؛ ما يعكس تطورًا ملحوظًا في الأداء الرياضي للجامعة مقارنة بالموسم الرياضي الثالث عشر؛ إذ كانت تحتل المركز الـ25 في منافسات الطلاب، والـ34 في منافسات الطالبات.
وأظهرت الجامعة نتائج مميزة في بعض الألعاب الرياضية، مثل التايكوندو والشطرنج وكرة الهدف لذوي الإعاقة، وكرة القدم.. كما برز بعض طلاب الجامعة في المنافسات الفردية محققين ميداليات ذهبية وفضية؛ ما يعزز من مكانة الجامعة الرياضية على مستوى الجامعات السعودية.
وأعرب رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الأستاذ الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، عن فخره واعتزازه بما حققته الجامعة من إنجازات رياضية متميزة على مستوى الجامعات السعودية، مشيرًا إلى الإسهام الجوهري الذي تضطلع به القيادة الحكيمة -حفظها الله- في دعم مسيرة التعليم في السعودية، التي تضع الرياضة الجامعية ضمن أولوياتها لإعداد جيل قادر على التميز في مختلف المجالات.
وأضاف الدكتور ابن دعجم: "إن هذا التكريم الذي تشرفنا به من معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ليس إلا ثمرة دعم كبير من قيادتنا الحكيمة، واهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الذين يقدمون كل العون للارتقاء بجميع القطاعات في المنطقة، وفي مقدمتها التعليم الجامعي والرياضة".
وأكد الدكتور ابن دعجم أن هذا الإنجاز الرياضي يأتي تتويجًا لمسيرة متواصلة من النجاحات والتطلعات اللامحدودة، مشيرًا إلى أن الجامعة ماضية في العمل بجد واجتهاد؛ لترسيخ مكانتها الريادية من خلال دعم طلابها وطالباتها، وتقديم الإمكانيات كافة لتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.
وأضاف بأن الجامعة تعمل جاهدة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تنشئة جيل واعٍ ومبتكر، وتسعى دومًا إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة سعيًا إلى تحقيق الأهداف الوطنية الطموحة التي حددتها القيادة؛ بهدف إعلاء مكانة السعودية في جميع المحافل الدولية.