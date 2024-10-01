وزير التعليم يُكرِّم جامعة الملك خالد لتحقيقها مراكز متقدمة بمؤشر الأداء الرياضي

وأضاف الدكتور ابن دعجم: "إن هذا التكريم الذي تشرفنا به من معالي وزير التعليم، الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان، ليس إلا ثمرة دعم كبير من قيادتنا الحكيمة، واهتمام ومتابعة من سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الذين يقدمون كل العون للارتقاء بجميع القطاعات في المنطقة، وفي مقدمتها التعليم الجامعي والرياضة".