"بيئة الطائف" و"الفاو" ينظّمان عددًا من الورش واللقاءات مع المزارعين لمكافحة الآفات النباتية

وأوضح القاضي أن هناك سلسلة ورش عمل ولقاءات ميدانية عقدت مع المزارعين في مستهلّ زيارة خبراء "الفاو" لمحافظة الطائف؛ حيث هدفت إلى توجيههم بالاعتماد على الممارسات الزراعية السليمة والأعمال الوقائية على مدار الموسم الزراعي، وإيضاح كيفية التدخل الناجح عند ظهور الإصابات باستعمال مختلف أنواع المكافحة البيولوجية والميكانيكية والكيميائية، مع الحرص على التقيُّد بالتعليمات الفنية الخاصة بها.